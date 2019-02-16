Сторонники ПЦУ продолжают свою активную деятельность на Волыни – сегодня они срезали замки со Свято-Георгиевской церкви УПЦ в селе Пески Гороховского района на Волыни.

Фото: Фейсбук

В субботу, 16 февраля, сторонники новой украинской Церкви решили захватить храм УПЦ в волынском селе Пески. Об этом пресс-секретарь Волынской епархии протоиерей Олег Точинский сообщил на своей странице в Facebook, назвав происходящее «балом сатаны».

«Активнее всего, по словам присутствующих на месте событий, снова работает тот же командир местной части МЧС Иван Пашнюк, который резал бензопилой замки в храме города Берестечко. На месте также находится местный служитель УПЦ КП – Владимир Курчин. Жители села сообщают о том, что в этой вакханалии принимают участие жители соседнего Берестечка, которые неделю назад захватили Свято-Троицкий собор», – говорится в сообщении священнослужителя.

«Константинополь, смотри!» – подытожил пресс-секретарь Волынской епархии УПЦ.