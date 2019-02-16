также в разделеРелигия
Митрополит Онуфрий: Господь гордых сбрасывает с пьедестала, а смиренных возносит
Епископ УПЦ Гедеон рассказал о подробностях и возможных причинах своей депортации 9
В УПЦ заявили, что депортированный в США епископ Гедеон остается наместником Десятинного монастыря 50
В Одессе более 50 священников УПЦ сдали кровь для тяжелобольных детей 55
Музею Киевской духовной академии переданы ценные старопечатные книги 40
На Днепропетровщину прибудет десница святого Евстафия Плакиды 21
В УПЦ рассказали, почему важно почитать новомучеников 22
В РПЦ считают обращение епископа Гедеона к американскому Конгрессу причиной его депортации из Украины 34
Управляющий делами УПЦ принял участие в торжествах в Болгарии 28
На Буковине суд обязал правоохранителей расследовать законность переводов общин УПЦ в новую Церковь 109
Епископа УПЦ Гедеона депортировали в США 76
В Богородчанах верующие УПЦ продолжают молиться под стенами закрытого захваченного храма 44
Представители ОБСЕ ознакомились с фактами притеснений верующих УПЦ на Винниччине 40
На Буковине верующие проведут молитвенное стояние в поддержку УПЦ 27
На Волыни священник УПЦ совершает богослужения в своем доме после перехода храма в ПЦУ 47
Молитва, беседы и развлечения: В Луцке проведут православный молодежный фестиваль 27
Митрополит Антоний рассказал, как закон о названиях религиозных организаций провоцирует рейдерские атаки против УПЦ 36
Священный Кинот Святой Горы не делал официальных заявлений о поддержке ПЦУ 67

Сторонники ПЦУ продолжают свою активную деятельность на Волыни – сегодня они срезали замки со Свято-Георгиевской церкви УПЦ в селе Пески Гороховского района на Волыни.

Фото: Фейсбук

В субботу, 16 февраля, сторонники новой украинской Церкви решили захватить храм УПЦ в волынском селе Пески. Об этом пресс-секретарь Волынской епархии протоиерей Олег Точинский сообщил на своей странице в Facebook, назвав происходящее «балом сатаны».

«Активнее всего, по словам присутствующих на месте событий, снова работает тот же командир местной части МЧС Иван Пашнюк, который резал бензопилой замки в храме города Берестечко. На месте также находится местный служитель УПЦ КП – Владимир Курчин. Жители села сообщают о том, что в этой вакханалии принимают участие жители соседнего Берестечка, которые неделю назад захватили Свято-Троицкий собор», – говорится в сообщении священнослужителя. 

«Константинополь, смотри!» – подытожил пресс-секретарь Волынской епархии УПЦ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2799 грн.
7
Теги