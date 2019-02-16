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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель считает, что несмотря на проблемы, которые создает Россия для всего мира, ее изоляция недопустима.

Об этом она заявила во время панельной дискуссии на конференции по безопасности, сообщает из Мюнхена Европейская правда.

Меркель подчеркнула, что «после 2014 года отношения с РФ коренным образом изменились», имея в виду российскую агрессию против Украины.

В то же время, она считает необходимым сохранять не только диалог, но и «партнерство» с путинской Россией. «Геостратегически Европа не вправе прерывать отношения с Россией», - подчеркнула она.

В своем выступлении, а также в ответах на вопрос Меркель несколько раз поддержала достройку новой ветки «Северного потока-2», отбросив критику этого решения от партнеров.

«Конечно, я на стороне господина Порошенко (в конфликте с РФ, - ЕП), но вопросы, связанные с «Северным потоком-2» также остаются для меня важными», - пояснила она

«Российский газ останется российским газом, а Россия останется нашим партнером», - подчеркнула канцлер.
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