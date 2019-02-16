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В последнее время участились случаи вербовки представителями ФСБ лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы на территории псевдореспублик Донбасса.

Как сообщает пресс-центр СБУ, такая тенденция связана прежде всего с налаживанием механизма возврата пророссийскими террористами заключенных, осужденных еще до начала военных действий на Донбассе.

Так, один из «экстрадированных» узников, который отбывал наказание за убийство в колонии Донецкой области, сообщил, что незадолго до обмена он был завербован  сотрудниками ФСБ. В награду за этапирование в Украине он обязался собирать информацию о других осужденных и работниках пенитенциарных учреждений, недовольных государственной властью и благосклонно относящихся к террористическим организациям «Д/ЛНР». Собранные данные осужденный должен пересылать представителям вражеской спецслужбы по электронной почте.

В СБУ заявили, что эта схема ФСБ является провальной с самого начала, поскольку спецслужба проверяет всех таких «ссыльных».

«К счастью этого осужденного, ему хватило здравого смысла не усложнять свое положение. По прибытии в одну из колоний Кировоградщины он сразу сообщил правоохранителям о факте его вербовки, избежав наказания еще за государственную измену», - отметили в СБУ.
ForUm

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