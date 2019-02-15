также в разделеПолитика
Новинский опубликовал программную статью по вопросам войны и мира 30
Столтенберг рассказал Порошенко о переговорах с Лавровым 20
Столтенберг просил Лаврова освободить военнопленных моряков 28
Медведчук жестко раскритиковал Новинского за предательство интересов жителей Донбасса 97
France-Presse: Расследование против Медведчука связано с его предложением урегулировать конфликт на Донбассе 28
Помпео и Могерини обсудили введение против РФ «азовских» санкций 29
Медведчук: Страна, в которой полицейские должны извиняться перед преступником, не имеет будущего 35
Луценко поручил САП проверить доходы Тимошенко 146
США увеличат помощь Украине на $75 миллионов 139
В Пентагоне поддерживают усиление обороны Украины 26
НАТО призвало Украину имплементировать выводы «Венецианки» по закону об образовании 54
Испанская пресса назвала уголовное дело против Медведчука политически мотивированным 73
Порошенко рассказал о прорыве в замещении поставлявшейся из РФ продукции 58
Медведчук: Мои оппоненты хорошо понимают реальность мирного плана, но им не нужен ни мир, ни люди на Донбассе 163
Политолог: Объединенный рейтинг левых позволяет им сформировать фракцию в Раде 93
Ведущие польские СМИ считают, что открытие уголовного дела против Медведчука по доносу «Народного фронта» — яркий пример диктатуры 43
Вакаров: Тимошенко не оппозиционер, она – политический близнец Порошенко 50
Геращенко: Никаких российских наблюдателей на выборах в Украине не будет 45

Генеральный прокурор Юрий Луценко не намерен уходить в отпуск на период избирательной кампании по выборам президента. Об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

«Нет времени играть в политические игры. Нет времени мериться производствами. Нет времени ходить в отпуск по требованию отдельных политиков. Есть время работать и давать результат!» - написала она в Facebook, опубликовав скриншот поста Луценко.

Ранее сегодня стало известно, что Генпрокуратура направила в САП заявление о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации нардепом и кандидатом в президенты Юлией Тимошенко. После этого Тимошенко посоветовала Луценко уйти в отпуск на период выборов президента.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги