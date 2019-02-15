Генеральный прокурор Юрий Луценко не намерен уходить в отпуск на период избирательной кампании по выборам президента. Об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

«Нет времени играть в политические игры. Нет времени мериться производствами. Нет времени ходить в отпуск по требованию отдельных политиков. Есть время работать и давать результат!» - написала она в Facebook, опубликовав скриншот поста Луценко.

Ранее сегодня стало известно, что Генпрокуратура направила в САП заявление о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации нардепом и кандидатом в президенты Юлией Тимошенко. После этого Тимошенко посоветовала Луценко уйти в отпуск на период выборов президента.