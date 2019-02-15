Иностранные студенты Донецкого национального медицинского университета продолжат обучение и не будут депортированы,сообщила пресс-служба Минздрава.

«Этого удалось достичь благодаря совместным усилиям Минздрава Украины, посольств, МОН Украины и Государственной миграционной службы», - отмечается в сообщении.

Приказ об отмене отчисления иностранных студентов подписал и.о. ректора Донецкого медуниверситета А. Герасименко. Также сейчас для выяснения обстоятельств и проверки информации в администрации заведения, находящегося в Краматорске, находятся представители Минздрава Украины.

«7 февраля были опубликованы приказы об отчислении 850 иностранных студентов в Донецком национальном медицинском университете, который сейчас находится в Кропивницком. Эти приказы были подписаны первым проректором Игорем Хрипаченко. К тому времени в Минздрав Украины не поступало информации об отсутствии ректора и о том, что исполняющим обязанности ректора является первый проректор, согласно внутреннему распределению полномочий. После получения постановления следственного судьи о том, что ректор Петр Кондратенко временно отстранен от должности ректора ДНМУ в пределах сроков досудебного расследования, Министерство сразу назначило и.о. ректора Александра Герасименко, который был деканом, для оперативного решения ситуации», - пояснили в ведомстве.

Также Минздрав обращался в Государственную миграционную службу с просьбой приостановить действия по вопросам, связанным с этими студентами. Дополнительно Министерство обратилось в ГП «ИнфоРесурс» с просьбой не исключать студентов из Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Напомним, иностранные граждане оплатили обучение в Донецком медуниверситете фирме-рекрутеру ООО «Украинские образовательные услуги», но эти средства в университет не поступили, а официальные документы, вероятно, могли быть поддельными. По этим фактам уже возбуждены уголовные производства.

Минздрав призывает студентов с осторожностью относиться к посредникам и заключать двусторонние соглашения непосредственно между студентом и учреждением высшего образования. Это поможет избежать возможного мошенничества.