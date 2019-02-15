Завтра, 16 февраля, в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, воздух местами прогреется до 9 градусов тепла. Об этом на странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Красавец-антициклон занимает чуть ли не всю Европу. А это значит, что почти везде будет сухо и даже солнечно. Попадаем и мы в сферу его влияния», – написала она.

По словам синоптика, 16 февраля в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, «лишь какой-то облезлый хвост северо-восточного фронта нагонит в Харьковскую и Сумскую области облака и небольшие осадки», – сообщила Диденко.

При этом она подчеркнула, что ближайшей ночью в южной части Украины будет ощутимо холоднее, чем, например, на севере: температура воздуха снизится до 0-5 градусов мороза, на остальной территории – около нуля или небольшие «плюсы».

«Днем ситуация выровняется, ожидается +2- 5 градусов, на западе +4-9 градусов. В Киеве 16 февраля без осадков, +3-5 градусов», – отметила синоптик.

Также Диденко сообщила, что в воскресенье, 17 февраля, в столице ожидается комфортная сухая погода с температурой воздуха +6-9 градусов.