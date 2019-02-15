В боевых действиях на территории Афганистана приняли участие более 160 тысяч военных из Украины, из которых более 3 тысяч погибли. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Степан Полторак.

«Украина сегодня чтит участников боевых действий, которым волею судьбы суждено было выполнять служебные обязанности на территории других государств. Сотни тысяч украинцев, участвовавших в таких опасных миссиях, показывали пример отваги, мужества и смелости. Мы гордимся нашими соотечественниками, для которых честь, достоинство и долг составляют смысл жизни», – отметил он.

По словам министра, 30 лет назад завершилось сложное и неоднозначное испытание Афганистаном. «В этой войне приняло участие более 160 тыс. наших земляков, более 3 тыс. из них погибли. Немало воинов-афганцев, участников других зарубежных военных миссий вступили в ряды добровольцев и украинское войско, чтобы с оружием в руках защищать родную землю от захватчика. Значительная часть этих ветеранов стали волонтерами и мощно помогали нашей армии», – подчеркнул Полторак.

«Бесконечно благодарен вам всем, дорогие друзья, что не остались равнодушными в трудное время для страны, помогли мотивировать и подготовить молодое поколение украинских воинов! Не сомневайтесь: свой боевой и жизненный опыт вы передали в надежные руки нового поколения победителей! Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и Божьей благосклонности! Слава Украине!» – написал он.