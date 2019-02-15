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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали во Львове деятельность этнической организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у местных предпринимателей, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав банды входили граждане одной из стран Южного Кавказа. Злоумышленники систематически требовали деньги с представителей коммерческих структур. В случае неуплаты «дани» рэкетиры угрожали предпринимателям физической расправой.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства лидером группировки от предпринимателя, выходца из одной из стран Ближнего Востока, четырех с половиной тысяч долларов США.

Правоохранители задержали злоумышленника в областном центре после получения части неправомерной выгоды в размере тысячи американских долларов. Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников организованной группировки.

Операция по блокированию деятельности злоумышленников проводилась совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
ForUm

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