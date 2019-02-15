Сотрудники Службы безопасности Украины во время выполнения задач по контрразведывательной защите интересов государства в сфере информационной безопасности заблокировали попытки российских спецслужб вмешаться в избирательный процесс в Украине, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что кураторы из РФ привлекали жителей Днепропетровской области к распространению в социальных сетях фейковых провокационных материалов, которые влияют на электоральные настроения населения. В ходе досудебного расследования сотрудники СБУ задокументировали, что житель Днипра распространял в соцсетях информацию с публичными призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также другие деструктивные материалы.

Во время проведения следственных действий правоохранители установили, что злоумышленник вел электронную переписку с жителем российского города Ростов-на-Дону, который ставил задачу по распространению фейковых новостей о ситуации в Украине в политической, религиозной и социально-экономической сфере. После начала избирательной кампании гражданин РФ предоставлял исполнителю для распространения негативные материалы о визитах кандидатов на должность президента Украины в населенные пункты области.

Сотрудники СБУ выяснили, что россиянин также через коммуникативные возможности социальных сетей подыскивал жителей Украины, которые имеют травматическое или пневматическое оружие с соответствующими разрешениями, для их дальнейшего привлечения к митингам и массовым беспорядкам накануне и во время проведения выборов президента Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, следователи СБУ объявили подозрения в совершении преступлений против основ национальной безопасности еще двум жителям области, которых российские спецслужбы привлекли к мероприятиям по подготовке к вмешательству в ход будущих выборов президента Украины.