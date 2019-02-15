За минувшие сутки, 14 февраля, российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 8 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы позиций наших защитников велись:
дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Пески;
из минометов калибра 120 мм, а также из вооружения БМП - около поселка Опытное;
из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Верхнеторецкое;
из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка;
со станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь;
из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Марьинка.
В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» враг обстреливал украинских защитников:
из минометов калибра 120 мм - вблизи поселка Новолуганское;
из минометов калибра 82 мм - в районе села Кримское;
из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и второй раз из автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Хутор Вольный;
со станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Зайцев.
Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
По данным разведки, 14 февраля двое оккупантов уничтожены и четверо – ранены.
В течение текущих суток враг огонь не открывал.
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