За минувшие сутки, 14 февраля, российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 8 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы позиций наших защитников велись:

дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Пески;

из минометов калибра 120 мм, а также из вооружения БМП - около поселка Опытное;

из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Верхнеторецкое;

из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка;

со станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь;

из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Марьинка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» враг обстреливал украинских защитников:

из минометов калибра 120 мм - вблизи поселка Новолуганское;

из минометов калибра 82 мм - в районе села Кримское;

из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и второй раз из автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Хутор Вольный;

со станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Зайцев.

Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 14 февраля двое оккупантов уничтожены и четверо – ранены.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.