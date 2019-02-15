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Президент США Дональд Трамп подпишет компромиссный проект госбюджета, чтобы предотвратить возобновление «шатдауна», но введет режим чрезвычайного положения ради стены на границе с Мексикой.

Об этом в четверг сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в Twitter, передает «Украинская правда».

«Президент Трамп подпишет законопроект о государственном финансировании, и, как он заявлял ранее, он также примет другие исполнительные меры, в том числе чрезвычайное положение в стране, для обеспечения того, чтобы мы остановили гуманитарный кризис и кризис национальной безопасности на границе», - сказала Сандерс.

Противники такого решения, лидеры демократической партии в Конгрессе США, обвинили Трампа в превышении власти и не исключают, что будут обжаловать его в суде.

Ранее демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли принципиального соглашения по поводу безопасности на границе и, таким образом, предотвратили еще один «шатдаун». Однако, двухпартийный законопроект  отказал Трампу в средствах, которые он требовал для пограничной стены.

В случае введения чрезвычайного положения администрация Трампа может собрать более 7млрд долларов из фондов других министерств на финансирование возведения стены.

 

 
ForUm

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