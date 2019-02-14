Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что Альянс изучает возможность усиления своего присутствия в регионе Черного моря для поддержки Украины.



Об этом генеральный секретарь Альянса сказал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам двухдневного заседания министров обороны стран-членов НАТО, сообщает УНИАН.

«Мы сейчас изучаем, что мы еще можем сделать», - отметил генеральный секретарь Альянса.

«Мы изучаем, можем ли мы еще больше усилить наше присутствие в Черном море, и в ближайшие время, через несколько дней суда НАТО будут в Черном море участвовать в учениях. Поэтому мы существенно усилим наше присутствие не только на море, но также в воздушном пространстве и на суше в регионе Черного моря. Все это также является частью нашей поддержки Украины», - заявил Столтенберг.

«Мы провели очень хорошее обсуждение с министром обороны Степаном Полтораком, во время которого все союзники выразили свою очень твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Союзники НАТО непременно четко заявили, что агрессивные действия России против Украины неприемлемы - ее незаконная аннексия Крыма, ее постоянные усилия по попыткам дестабилизировать Украину посредством осуществления ею мероприятий и присутствия на Донбассе, и также, конечно, совершенно необоснованного захвата украинских судов вблизи Керченского пролива», - подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что союзники НАТО оказывают Украине твердую политическую и практическую поддержку. Также он сказал, что для поддержки Украины были созданы различные трастовые фонды, и в частности помощь предоставляется в вопросах командования и контроля, кибербезопасности, модернизации обороны и безопасности учреждений. Кроме того, несколько союзников обеспечивают профессиональную подготовку украинских военных.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко выразил надежду, что страны НАТО после агрессивной атаки России на украинских моряков помогут обеспечить безопасность судоходства в акватории Черного и Азовского морей.