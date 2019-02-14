Увы, но финансовые проблемы будут преследовать каждого из нас в течение всей жизни. Это связано с невысокими доходами населения, непростой экономической ситуацией в стране, а также иными причинами. Если вдруг потребовались деньги, к примеру, на ремонт транспортного средства или на приобретение нового предмета бытовой техники, и средства отсутствуют, то стоит посетить сервис "Джин Мани". Он создан для людей, которые ценят свое время и хотят в короткие сроки избавиться от трудностей финансового характера. Сервис выступает агрегатором, на котором собраны предложения от многих кредитных организаций, как работающих давно на отечественном рынке, так и открытых в недавнем времени.

Три основные направления, с которыми работает сервис "Джин Мани"

Они следующие:

Микрокредиты. Как правило, микрозаймы онлайн в основном интересуют соотечественников, остро нуждающихся в небольшой сумме заемных средств на решение безотлагательных проблем; Потребительские кредиты. Данные кредитные продукты используются для реализации более крупных целей. К примеру, ремонт квартиры, приобретение другого автомобиля или на образование. Если микрозаймы выдают микрофинансовые компании, то на потребительских кредитах специализируются банки; Банковские карты. Это кредитный инструмент, который может долгое время оставаться невостребованным. Кредитной картой допускается расплачиваться в самых разных местах - магазины, супермаркеты и не только, а после вносить на нее ту сумму, которая была потрачена ранее. Выдается она сроком на год, но после можно продлить ее время действия.

Как подобрать кредитный продукт посредством сервиса "Джин Мани"

Благодаря "Джин Мани" пропала потребность в просмотре условий десятка кредитных организаций с целью поиска лучшей в личной ситуации. Чтобы отыскать наиболее оптимальное кредитное предложение следует лишь перейти в интересующую категорию. К примеру, в раздел "Микрокредиты". Указать сумму, а также срок. После этого внизу появятся компании, предлагающие займы на карту или наличными с полным перечислением условий получения средств. Если что-либо заинтересовало, то просто нажать на кнопку "Перейти". Сервис подойдет и тем, кто ищет банк, где можно осуществить рефинансирование кредитов, а также нуждается в крупных заемных средствах.

О чем следует знать, оформляя деньги в долг

"Джин Мани" не способен оказать влияние на решение по заявке на кредит или на микрозайм. Он лишь помогает подобрать организацию, с которой сотрудничество будет наиболее выгодным в каждом отдельно взятом случае. Принять во внимание, что все финансовые предложения актуальны лишь для совершеннолетних граждан государства. При оформлении понадобится паспорт, а в редких случаях и второй документ, удостоверяющий личность. В основном заполнение заявок на займы происходит в режиме онлайн.

Банки и МФО ценят клиентов, которые вовремя исполняют свои финансовые обязательства. За свою добросовестность они могут рассчитывать на ряд послаблений, начиная от снижения процентной ставки, до повышения максимального лимита средств.