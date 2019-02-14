Семь старопечатных книг, датированных XVIII и XIX веками, передал в дар Церковно-археологическому музею Киевской духовной академии Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
Фото: УПЦ
Ценные артефакты были переданы музею Предстоятелем УПЦ 13 февраля. Об этом сообщается на сайте КДАиС.
«Старейший экземпляр из коллекции датирован 1753 годом – это Триодь Постная, изданная Львовским ставропигийным Свято-Успенским братством. Также были переданы Новый Завет, Типикон, труды преподобного Ефрема Сирина, Минеи (Праздничная, январь-февраль, сентябрь)», – сказано в сообщении.
Старинные книги с благодарностью принял ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр.
Церковно-археологический музей Киевской духовной академии был создан в 1872 году и стал первым в Российской империи собранием такого рода. К началу ХХ века коллекция музея включала материалы от III тысячелетия до Р.Х. до XIX века. После прихода советской власти почти все экспонаты были утеряны или вывезены за границу. Сегодня, как и с момента создания музея, главным источником пополнения фонда являются пожертвования и подарки от иерархов, духовенства и частных лиц.
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