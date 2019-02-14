НАТО призвало Украину имплементировать выводы Венецианской комиссии относительно языковых положений закона об образовании.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам двухдневной встречи министров обороны стран-членов в Брюсселе, передает «Европейская правда».

«Этим утром союзники и украинский министр обороны Степан Полторак обсудили ситуацию с безопасностью в и вокруг Украины, в частности в Азовском море. На этом неформальном завтраке, организованном британским министром обороны Гэвином Уильямсоном, союзники выразили сильную поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности, а также призвали Россию немедленно освободить украинских военных и корабли, захваченные в ноябре», - отметил он.

«Союзники также поощряли Украину продолжать путь реформ, в частности имплементировать рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании», - добавил он.

Генсек назвал дискуссии с Полтораком «очень хорошими».

Напомним, отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года. Норма закона о языке образования, государственном, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В частности, официальный Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Венгрия одновременно заявляет, что готова к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда «закон значительно сократил права нацменьшинств» и будет прибегать к дальнейшим дипломатическим шагам, пока закарпатские венгры не покажут, что ситуация решилась. Киев эти обвинения отвергает.

Венецианская комиссия не поддержала претензии Венгрии к языковой статье украинского Закона «Об образовании».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать Комиссию Украина-НАТО на уровне министров.