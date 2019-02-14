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Следственный отдел полиции в АР Крым и Севастополе открыл уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища крымских татар. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сегодня утром российские силовики в аннексированном Крыму (пгт Октябрьское, Красногвардейский район) провели незаконные обыски в домах Решата и Рустема Эмирусеиновых, Арсена Абхаирова, Иззета и Эскендера Абдулганиевых.

По данным фактам начато уголовное производство по признакам преступления ч.2. ст.162 Уголовного кодекса Украины, за которое предусмотрено лишение свободы до пяти лет.

Процессуальное руководство по указанному уголовному производству осуществляется прокуратурой АР Крым.

Напомним, только в 2018 году по аналогичным фактам следственным отделом ГУНП в АР Крым и г. Севастополе начато 27 уголовных производств, где по 10 из них сообщено о подозрении установленным лицам, которые в дальнейшем объявлены в розыск.

 
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