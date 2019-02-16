Владыка Гедеон уверен, что своими действиями в отношении него власти Украины лишь подтвердили факты дискриминации УПЦ, о которых он накануне рассказал в Конгрессе США.

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После лишения украинского гражданства и принудительной депортации из Украины настоятель Десятинного монастыря епископ Макаровский УПЦ Гедеон (Харон) намеревается выступить в ООН и Конгрессе США по факту гонений на каноническую Украинскую Православную Церковь со стороны руководства государства. Об этом он сообщил в комментарии для издания «Страна.ua».

«Когда все это произошло, мне звонили и из Конгресса США, и разные политики, и журналисты CNN, Fox News и других всемирно известных СМИ. Для всех это стало подтверждением моих слов, тех моих выступлений, которые у меня были в США, что в Украине происходят политически-религиозные гонения. Все, что я говорил, фактически власти Украины прямо подтвердили», - сказал он.

Епископ подчеркнул, что он на 100% гражданин Украины: «Это моя страна и никто этого не изменит».

По его словам, сейчас он находится в США как украинский политический беженец, и «многие здесь просто не могут поверить в свершившийся беспредел, что у меня просто внаглую отберут паспорт на границе и не впустят в родную страну».

«Я раньше говорил в целом о фактах притеснений, а теперь на себе это все прочувствовал, – отметил наместник Десятинного монастыря. – Я уже говорил в Конгрессе США, куда меня пригласили некоторые конгрессмены, о фактах дискриминации канонической Церкви властями Украины и передал Госсекретарю США Майклу Помпео и американским конгрессменам официальное заявление УПЦ, в котором мы просим рассмотреть случаи нарушения прав и свобод верующих. Теперь они видят живой пример нарушения прав человека. И вот сейчас я буду проводить в Нью-Йорке и Вашингтоне встречи, доносить правду о ситуации в Украине. Меня уже пригласили в Организацию Объединенных Наций для выступления. Повторно пригласили в Конгресс США, чтобы я рассказал об этом беспределе».

Владыка Гедеон напомнил, что вся эта ситуация произошла накануне заседания Верховного Суда Украины по иску о признании недействительным обращения парламента к патриарху Варфоломею насчет получения Томоса, где он должен был выступать в качестве истца.

«Видимо, для того, чтобы я не смог выступить в суде и доказать, что Верховная Рада не имела право обращаться к Варфоломею и не уполномочена народом Украины это делать, власти пошли на такие меры. По Конституции, у Верховной Рады есть конкретные права и обязанности. Нигде не идет речь о том, что парламент имел право обращаться к Варфоломею. Но свои права они хорошо знают, а обязанности, к сожалению, нет. И теперь перешли на личности, чтобы не дать мне возможность все это озвучить в суде. Это очередной виток гонений на Церковь. Это немыслимо, чтобы епископа лишили гражданства и изгнали из страны без суда и следствия», – сказал епископ Украинской Православной Церкви и выразил надежду, что «с Божьей помощью все мы выстоим».