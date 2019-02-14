Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность подпольного промышленного комплекса по обработке янтаря, незаконно добытого в Житомирской и Ривненской областях.

Как сообщает пресс-центр ведомства, нелегальное производство организовал в одном из населенных пунктов Одесской области уроженец страны Восточной Азии, ныне – гражданин Украины. В специальном комплексе делец устроил складские помещения, цех со спецоборудованием для огранки янтаря-сырца и построил мини-общежитие для работников. Как рабочую силу он использовал выходцев из Средней Азии, проживающих на территории Украины. По информации спецслужбы на нелегальном производстве одновременно могло работать более полусотни рабочих.

Готовый товар с «солнечного камня» делец переправлял контрабандой через свои связи в одну из стран Азии.

В рамках начатого уголовного производства при санкционированных обысков в производственном комплексе сотрудники Управлений СБУ в Житомирской и Одесской областях обнаружили оборудования для огранки камня, обработанный камень и почти пятнадцать килограммов уже готовых ювелирных изделий из янтаря, «черную бухгалтерию» и большую сумму наличности.

Из складских помещений правоохранители изъяли почти 6 тонн янтаря-сырца, расфасованного на фракции и отобранного для огранки, а также более полутонны обработанного камня.

Стоимость изъятого «солнечного камня» и изделий из него будет определена после проведения надлежащих геммологических экспертиз.

Продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ч. 3 ст. 28 и ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.