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В среду, 13 февраля, в Киеве на Столичном шоссе произошло масштабное ДТП грузовой автомобиль «МАЗ» снес с моста снегоуборочный трактор, сообщает Информатор.

Инцидент произошел около 07:00.

Оба транспорта двигались по направлению в сторону Южного моста. По предварительной информации, «МАЗ» ехал на высокой скорости, не успел затормозить и въехал в трактор «Киевавтодора». От удара его снесло на две полосы, оторвало снегоуборочную щетку. В результате, зацепившись за отбойник, трактор слетел с моста и перевернулся.

Водителя машины «Киевавтодора» госпитализировали, в каком состоянии, пока неизвестно, но транспорт очень поврежден.

Водитель «МАЗа» отделался испугом, а у его машины незначительно пострадал бампер. От удара грузовой автомобиль протянуло по дороге пару десятков метров. Предполагаемый виновник аварии сообщил, что ДТП произошло из-за скользкой дороги и он просто не успел вовремя затормозить.

На месте работали правоохранители, медики, следственно-оперативная группа и сотрудники «Киевавтодора».
ForUm

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