Обстоятельства могут поспособствовать переходу Святогорской, Киево-Печерской и Почаевской лавр УПУ в новую украинскую Церковь на протяжении нескольких лет.
Фото: Киево-Печерская лавра / lavra.ua
Об этом рассказал глава Православной Церкви Украины митрополит Епифаний, информирует "ДС" со ссылкой на Новое время.
Отвечая на вопрос, что делать с этими лаврами, он отметил, что «Лавры - духовно-культурное достояние украинского народа».
«И я верю, что Господь сотворит такие условия, что лавры перейдут в Поместную украинскую Церковь. Думаю, что это произойдет в течение следующих лет, возможно, даже года», - отметил Епифаний.
Глава новой Церкви надеется, что «лаврские монахи самостоятельно придут к осознанию того, что нет другого пути, кроме пути объединения, чтобы вместе творить нашу новейшую историю».
Как сообщалось, глава Православной Церкви Украины Епифаний после Объединительного Собора и получения ПЦУ Томоса ни разу не общался с представителями УПЦ.
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