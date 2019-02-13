Обстоятельства могут поспособствовать переходу Святогорской, Киево-Печерской и Почаевской лавр УПУ в новую украинскую Церковь на протяжении нескольких лет.

Фото: Киево-Печерская лавра / lavra.ua

Об этом рассказал глава Православной Церкви Украины митрополит Епифаний, информирует "ДС" со ссылкой на Новое время.

Отвечая на вопрос, что делать с этими лаврами, он отметил, что «Лавры - духовно-культурное достояние украинского народа».

«И я верю, что Господь сотворит такие условия, что лавры перейдут в Поместную украинскую Церковь. Думаю, что это произойдет в течение следующих лет, возможно, даже года», - отметил Епифаний.

Глава новой Церкви надеется, что «лаврские монахи самостоятельно придут к осознанию того, что нет другого пути, кроме пути объединения, чтобы вместе творить нашу новейшую историю».

Как сообщалось, глава Православной Церкви Украины Епифаний после Объединительного Собора и получения ПЦУ Томоса ни разу не общался с представителями УПЦ.