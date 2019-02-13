Принятие парламентом Украины законов, получивших в народе название антицерковных, вызвало большое беспокойство в религиозном сообществе Украины.

Фото: Митрополит Антоний / Фейсбук

Указанные законодательные инициативы создают условия для возникновения длительных и крайне болезненных кризисных явлений в религиозной и общественной жизни Украины, заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в своем блоге на сайте «Известия».

Одним из факторов, способных спровоцировать такие процессы, может стать проведение масштабной рейдерской атаки против Украинской Православной Церкви, отметил митрополит Антоний.

«Все мы знаем, как реализуется такая схема в бизнесе. У организации, на имущество которой позарились преступники, вдруг появляется «клон». Он официально зарегистрирован, а его название буквально чуть-чуть отличается от названия структуры, определенной в качестве жертвы рейдеров. Такой нехитрый ход позволяет затем переоформить на новую структуру незаконно отобранные активы», - пояснил владыка Антоний, отметив, что «процесс можно значительно ускорить», если уставные документы подвергшейся нападению организации будут признаны недействительными.

По его мнению, Закон № 5309 как раз и создает такие условия, поскольку Украинской Православной Церкви от выполнения неправомерного требования изменить ее официальное название может быть использован для выведения УПЦ за пределы юридического поля.

«При таком развитии событий сработает принцип «нет человека — нет проблемы». В условиях якобы «недействительности» уставных документов нашей Церкви произвести противоправный массовый перевод общин и храмов в состав другой конфессии будет гораздо проще. Тем более что «клон» — в виде «Киевской митрополии Украинской Православной Церкви (ПЦУ)» — уже создан», - рассказал управляющий делами УПЦ.

Митрополит Антоний выразил опасение, что законом о переименовании «могут прикрыться при реализации тех или иных преступных схем», поскольку храмы переводятся в другую юрисдикцию голосами представителей территориальной общины, которые зачастую попросту игнорируют позицию прихожан.

«Налицо грубое нарушение закона, однако мало кто из представителей власти бьет в набат. Наоборот — неоднократно фиксировались случаи, когда главы сельсоветов и райсоветов сами инициировали противоправные действия. Например, организовывая и проводя заседания жителей соответствующих населенных пунктов, на которых принимались решения по отъему храмов и имущества УПЦ в пользу другой конфессии», - заявил митрополит.

Владыка также отметил «два значимых момента», которые способствуют рейдерским захватам храмов УПЦ.

«Первый — желание обеспечить признание так называемой ПЦУ на уровне Поместных Православных Церквей. Как выразился один из известных сторонников новой религиозной структуры, решение этого вопроса во многом будет зависеть от того, «насколько активно к ней станут присоединяться общины и даже целые епархии» УПЦ. Второй — насильственный перевод большого количества приходов нашей Церкви в ПЦУ предоставит Константинопольскому Патриархату возможность утверждать, что его решение по предоставлению Украине автокефалии было правильным. И оно способствовало не легитимации церковного раскола, а якобы объединению украинского Православия», - пояснил Управляющий делами УПЦ, отметив при этом, что «нельзя что-то по-настоящему хорошее и стоящее построить на лжи и насилии».