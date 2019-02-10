Около трех тысяч человек эвакуированы из окрестностей новозеландскогого города Нельсон через лесные пожары, сообщает Укринформ.
В охваченных пожарами районах ввели чрезвычайное положение.
К тому же в воскресенье, по прогнозам синоптиков, там ожидается сильный ветер, что может способствовать распространению огня.
Как сообщалось, лесные пожары вспыхнули в Новой Зеландии шесть дней назад. Их уже назвали самыми сильными с 1955 года.
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