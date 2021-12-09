Власти Новой Зеландии объявили в четверг о планах запретить курение, сделав незаконной продажу и поставку табачной продукции для последующих поколений, сообщает портал Axios.

«Для лиц, которым на момент вступления закона в силу будет 14 лет, будет невозможно когда-либо законно купить табак», - приводит портал слова заместителя главы Минздрава Новой Зеландии Айши Верралл при объявлении предлагаемого закона в рамках плана действий по борьбе с курением, передает Интерфакс.

«По мере того, как они будут взрослеть, они и дальнейшие поколения никогда не смогут законно покупать табак, поскольку правда такова, что нет безопасного возраста для начала курения», - подчеркнула Верралл.

По словам замглавы Минздрава, курение является «главной причиной предотвратимой смертности в Новой Зеландии, а также вызывает рак в одном из четырех случаев».

Верралл уточнила, что соответствующий законопроект представят в 2022 году в парламенте, где лейбористская партия премьера страны Джасинды Ардерн имеет однопартийное большинство. Таким образом, в следующем году, в соответствии с планом, вступит правило в отношении возраста. Как отмечает в свою очередь BBC News, это означает, что все рожденные после 2008 года не смогут на протяжении всей жизни покупать табачную продукцию.

Кроме того, число магазинов, которым разрешено продавать сигареты, планируется сократить приблизительно с 8 тыс. до менее 500.

Как отмечает Axios, цель властей Новой Зеландии состоит в том, чтобы к 2025 году сократить показатели курения в стране на 5%, а в дальнейшем и вовсе искоренить эту пагубную привычку.

Как сообщает BBC News, сейчас в Новой Зеландии курят около 13% жителей, что на 5% меньше, чем десятилетие назад. При этом показатели курения намного выше среди коренного народа страны маори - из них курят около 31%. Показатели заболеваний и смертности у этого народа также выше.

Телерадиокорпорация напоминает, что в 2017 году в стране разрешили курение электронных сигарет - вейпов - для того, чтобы помочь курильщикам отказаться от табака. Представители органов здравоохранения заявляли, что вейпы не так вредны, как сигареты. При этом многие эксперты в ходе исследований выявили опасные и вызывающие рак компоненты в жидкостях для электронных сигарет.