В Африке разбился вертолет ООН Ми-8, на борту которого были эфиопские войска. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Gulf Times.

По информации издания, крушение эфиопского военного вертолета произошло на территории комплекса Организации Объединенных Наций в Абьее (ЮНИСФА), между Суданом и Южным Суданом.

Известно, что на борту вертолета были 23 человека. В результате крушения 3 члена экипажа погибли, еще 10 пассажиров получили ранения. Три человека находятся в критическом состоянии.

Также издание утверждает, что эти войска прилетели из Кадугли.

По факту крушения уже начали следственные действия. Причина авиакатастрофы пока неизвестна.