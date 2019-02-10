В Африке разбился вертолет ООН Ми-8, на борту которого были эфиопские войска. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Gulf Times.
По информации издания, крушение эфиопского военного вертолета произошло на территории комплекса Организации Объединенных Наций в Абьее (ЮНИСФА), между Суданом и Южным Суданом.
Известно, что на борту вертолета были 23 человека. В результате крушения 3 члена экипажа погибли, еще 10 пассажиров получили ранения. Три человека находятся в критическом состоянии.
Также издание утверждает, что эти войска прилетели из Кадугли.
По факту крушения уже начали следственные действия. Причина авиакатастрофы пока неизвестна.
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