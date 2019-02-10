За минувшие сутки, 9 февраля, российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе пять раз с применением запрещенного вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы позиций наших защитников велись:
из минометов калибра 120 мм - в районе поселка Пески;
из минометов калибра 82 мм - вблизи города Авдеевка;
из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Старогнатовка;
со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе села Павлополь;
из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Чермалык.
В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял наши позиции:
дважды - из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты БМП-1, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Новотошковское;
из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Кримское;
из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе поселка Травневое.
Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
По данным разведки, 9 февраля, двое оккупантов уничтожены и двое – получили ранения. Также, по уточненным данным, 8 февраля украинскими воинами уничтожена одна боевая бронированная машина противника.
С начала текущих суток враг огонь не открывал.
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