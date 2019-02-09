Пограничники из состава Объединенных сил этой ночью в очередной раз зафиксировали признаки использования российскими наемниками лазерного оружия, сообщает пресс-центр штаба ООС.

До 4 часов утра сегодня, начиная с 22.00 8 февраля в районе КПВВ «Станица Луганская» пограничные наряды по прикрытию дорожного коридора фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты. Из-за особенностей рельефа местности, где находятся оккупанты, и опасность использования оптических и тепловизионных приборов, точных мест выхода луча установить не удалось.

Отметим, что подразделения Госпогранслужбы из состава Объединенных сил уже фиксировали подобные случаи. В течение 2016-2018 годов в ходе несения службы повреждения органов зрения получили 5 военнослужащих Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение за российско-террористическими войсками, используя оптические приборы.