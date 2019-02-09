также в разделеПроисшествия
С начала года на водоемах погибли 30 человек 24
На Днепропетровщине в частном доме сгорели три человека 17
За сутки на Донбассе погиб один военный, еще двое – ранены 88
С начала года в Украине от кори умерли 7 человек 22
На оккупированном Донбассе автомобиль коммунальщиков попал под обстрел 27
Среди сотрудников Минздрава зафиксирована вспышка заболевания корью 21
В Калуше мужчина обстрелял редакцию радиостанции и ранил полицейского 29
В Житомире школьницы жестоко избили сверстницу 44
В Виннице микроавтобус влетел в фуру: погибли трое молдаван 80
«Долго ехал»: В Харьковской области мужчина избил фельдшера 75
«Чудо уберегло»: Поезд снес грузовик на Прикарпатье 55
В центре Одессы в съемной квартире нашли три трупа 60
На Киевщине напали на главного метролога «Укравтогаза» 41
В Полтаве упавшая с крыши ледяная глыба убила пенсионера 27
Прокуратура: Оккупанты сбрасывают токсичные вещества в Черное море 37
Из в/ч на Львовщине украли американские тепловизоры и приборы ночного видения 50
В Днипре у мужчины отобрали сумку со $100 тысячами 51
Во Львове женщина натравила собаку на патрульных 98

Пограничники из состава Объединенных сил этой ночью в очередной раз зафиксировали признаки использования российскими наемниками лазерного оружия, сообщает пресс-центр штаба ООС.

До 4 часов утра сегодня, начиная с 22.00 8 февраля в районе КПВВ «Станица Луганская» пограничные наряды по прикрытию дорожного коридора фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты. Из-за особенностей рельефа местности, где находятся оккупанты, и опасность использования оптических и тепловизионных приборов, точных мест выхода луча установить не удалось.

Отметим, что подразделения Госпогранслужбы из состава Объединенных сил уже фиксировали подобные случаи. В течение 2016-2018 годов в ходе несения службы повреждения органов зрения получили 5 военнослужащих Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение за российско-террористическими войсками, используя оптические приборы.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

282
Теги