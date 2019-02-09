Вчера, 8 февраля, в поселке Чертомлык города Покров Днепропетровской области на улице Встречной в результате пожара в частном жилом доме погибли три человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома.

Огнем уничтожено домашнее имущество и повреждены конструкции дома на площади 25 м кв.

Пожар локализован в 19:15 и ликвидирован в 19:30.

Во время тушения пожара сотрудниками ГосЧС внутри дома обнаружены тела трех погибших: мужчины 1971 года рождения, мужчины 1965 года и женщины 1968 года рождения.

К ликвидации пожара были привлечены 6 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.