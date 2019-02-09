также в разделеПроисшествия
Боевики снова применили на Донбассе лазерное оружие 306
С начала года на водоемах погибли 30 человек 24
За сутки на Донбассе погиб один военный, еще двое – ранены 88
С начала года в Украине от кори умерли 7 человек 22
На оккупированном Донбассе автомобиль коммунальщиков попал под обстрел 27
Среди сотрудников Минздрава зафиксирована вспышка заболевания корью 21
В Калуше мужчина обстрелял редакцию радиостанции и ранил полицейского 29
В Житомире школьницы жестоко избили сверстницу 44
В Виннице микроавтобус влетел в фуру: погибли трое молдаван 80
«Долго ехал»: В Харьковской области мужчина избил фельдшера 75
«Чудо уберегло»: Поезд снес грузовик на Прикарпатье 55
В центре Одессы в съемной квартире нашли три трупа 60
На Киевщине напали на главного метролога «Укравтогаза» 41
В Полтаве упавшая с крыши ледяная глыба убила пенсионера 27
Прокуратура: Оккупанты сбрасывают токсичные вещества в Черное море 37
Из в/ч на Львовщине украли американские тепловизоры и приборы ночного видения 50
В Днипре у мужчины отобрали сумку со $100 тысячами 51
Во Львове женщина натравила собаку на патрульных 98

Вчера, 8 февраля, в поселке Чертомлык города Покров Днепропетровской области на улице Встречной в результате пожара в частном жилом доме погибли три человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома.

Огнем уничтожено домашнее имущество и повреждены конструкции дома на площади 25 м кв.

Пожар локализован в 19:15 и ликвидирован в 19:30.

Во время тушения пожара сотрудниками ГосЧС внутри дома обнаружены тела трех погибших: мужчины 1971 года рождения, мужчины 1965 года и женщины 1968 года рождения.

К ликвидации пожара были привлечены 6 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги