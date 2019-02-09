Бывший политтехнолог Партии регионов и глава предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему был вынесены обвинения в рамках следствия спецпрокурора Мюллера.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на часть протокола заседания по делу Манафорта, которую суд обнародовал в четверг.

Заседание суда, которое прошло 4 февраля, проходило за закрытыми дверями, и касалось, в частности, обвинений, выдвинутых против Манафорта во лжи следствию, передает «Украинская правда».

«Прокуроры утверждают, что Манафорт продолжал работать над политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему вынесли обвинения», - пишет WP.

Во время слушаний, зафиксированных в стенограмме, речь шла также о том, что политтехнолог мог врать следствию, чтобы повысить свои шансы на помилование.

Прокурор Эндрю Вайсман подчеркнул, что Манафорт мог врать с целью скрыть преступную схему и направить деньги себе в то время, как он выполнял неоплачиваемую работу для предвыборной кампании Трампа.

«Если судья признает, что Манафорт таки врал следствию, это может повлиять на его приговор», - отмечает газета.

В протоколе также говорится, что встреча в августе 2016 года Манафорта и Константина Килимника, которого в США обвиняют в работе на спецслужбы РФ, «важна для следствия, которое ведет прокурор», - передает «Голос Америки».

Как видно из опубликованных документов, во время этой встречи речь шла об Украине.

По данным СМИ, могла идти речь о предложении так называемого «мирного плана» для Украины.

«По новым документам суда, Килимник, заместитель Манафорта, связанный с российской разведкой, был в Вашингтоне на инаугурации Трампа и встречался с Манафортом относительно мирного плана между РФ и Украиной, который, как мы знаем, предусматривал роль для пророссийского бывшего президента Януковича» , - написал в Twitter журналист The New York Times Кеннет Вогель.

Во время заседания в понедельник прокурор Эндрю Вейсман подчеркнул, что Манафорт «прилагал огромные усилия», чтобы «не предоставлять доказательств, которые могли бы быть использованы против господина Килимника».

«По результатам судебного слушания в понедельник, судья федерального суда США Эми Берман Джексон отложила вынесение приговора Манафорту до 13 марта с начальной даты 5 марта», - пишет «Голос Америки».

Как сообщалось ранее, бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт согласился признать себя виновным по двум пунктам обвинения – в сговоре против Соединенных Штатов и заговоре с целью препятствования правосудию.