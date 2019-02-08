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В Одесской области правоохранители задержали мужчин, которые ограбили супругов, ворвавшись в их дом, а после содеянного попали в аварию. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. 

«7 февраля в 03:51 в дежурную часть полиции Одесской области поступило сообщение, что трое неизвестных в масках спилили металлическую решетку, сломали окно и проникли в частный дом, расположенный в Белгород-Днестровском районе. Нанесли телесные повреждения владельцам дома, женщине и мужчине, 1961 г.р., сковав их руки наручниками и веревкой, и похитили более 12 тыс. долларов США, 30 тыс. грн, различные ювелирные украшения. После издевательств над владельцами дома с награбленным покинули домовладение», - написал он в Facebook.

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После совершения разбойного нападения преступники, двигаясь по трассе Одесса-Киев из-за тяжелых погодных условий, гололеда, попали в ДТП.

«Один преступник погиб на месте, двое получили телесные повреждения. Им оказали первичную помощь обычные граждане, над которым они привыкли издеваться и грабить», - отметил Аброськин.

При осмотре места происшествия были изъяты похищенные деньги и ювелирные украшения.
ForUm

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