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Сотрудники Главного следственного управления совместно с Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины разоблачили в получении взяток должностных лиц Донецкого Национального медицинского университета.

Как сообщает пресс-центр ведомства, чиновники систематически требовали неправомерную выгоду от представителей коммерческих структур, специализирующихся на подборе и последующем оформлении иностранных студентов в украинские вузы. В случае отказа злоумышленники угрожали создать искусственные препятствия при оформлении иностранных абитуриентов в медуниверситет.

Сотрудники СБУ задокументировали в 2018 году факты получения одним из руководителей университета от представителя коммерческой структуры двух элитных автомобилей марки BMW общей стоимостью более 100 тысяч долларов за невмешательство в прием студентов.

Во время санкционированных следственных действий в Краматорске и Кропивницком, где расположены филиалы медуниверситета, правоохранители обнаружили противоправно полученные должностным лицом автомобили, на которые уже наложен арест.

Ректору Донецкого Национального медицинского университета объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, представителю частного общества – по ч. 1 ст. 369 УК.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, задействованных в противоправном механизме.
ForUm

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