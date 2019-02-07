Волна переходов религиозных общин из УПЦ в новую Православную Церковь Украины добрался и до украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Фото: UAC.GOV.UA

Там еще в 2011 году возвели часовню Святого Владимира - самое южное культовое сооружение мира, - которой до этого времени официально занимается УПЦ, пишет ВВС News Украина.

Однако руководство Национального антарктического научного центра обратилось к предстоятелю ПЦУ Епифанию с просьбой взять под опеку антарктическую часовню. Там уже разрабатывают схему, как все это процедурно оформить. Преградой на этом пути может стать не только протест УПЦ, но также позиция Вселенского Патриархата. Ведь в Томосе и уставе новой Церкви записано, что ПЦУ имеет юрисдикцию только в пределах Украины.

В 2011 году во времена президентства Виктора Януковича построенное культовое сооружение освятил архиепископ Львовский и Галицкий УПЦ Августин, который специально ездил на станцию. Он занимался ею все последующие годы. В 2011 году пресс-служба УПЦ сообщала, что деньги на изготовление и доставку часовни на станцию предоставили благотворительные российские православные и научные фонды, а также директор Национального антарктического научного центра. Сооружением часовни занимался состав пятнадцатой антарктической экспедиции, который тогда находилась на станции "Академик Вернадский".

Постоянной религиозной общины на станции нет, ведь участники экспедиции находятся там в порядке ротации. Как рассказал нынешний руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, обычно один из участников экспедиции с 2011 года «немного учится на своеобразного старосту». В этой часовне на православные праздники проходят службы.

«Нормально и по-человечески надо было бы им сначала встретиться с теми, кто делал часовню. Я был в этом задействован. Могли бы пригласить в кабинет и сказать, что вот такое дело, владыка», - сказал митрополит Белоцерковский УПЦ Августин.

Он говорит, что благословлял каждую экспедицию, просил кого-то быть старшим, и это была его духовная опека. В последние несколько лет - просто приходил провожать. Потом и приходить перестал, чтобы не ставить в неудобное положение людей, которые занимаются наукой.

По его словам, один высокий руководитель из министерства даже говорил, что не придет на проводы, если будет митрополит Августин.

«Кто-то сделал и построил, а умеют забирать готовое», - говорит митрополит Августин.

Он также высказался, что не очень понимает, как можно перевести часовню в ПЦУ и в чем это будет проявляться.

«Есть понятие общины, которой там нет, не будут же там делать сборы с пингвинами», - шутит митрополит.

Зато Евгений Дикий предполагает, что часовню определенным образом могут освятить. Эта процедура может состояться во время следующей зимовки, ротация которой вскоре произойдет.

«Следующую зимовку возглавляет известный львовянин, патриот Украины, ученый Игорь Дикий, у которого было две зимовки и одна сезонная экспедиция», - рассказывает директор антарктического центра.

Никаких деталей о том, как может произойти освящения или переосвящение часовни, Евгений Дикий не знает - ждет разъяснений от главы ПЦУ Епифания.

«Должны дать пошаговую инструкцию, чтобы все было правильно», - говорит Евгений Дикий.