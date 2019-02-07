На сессии Житомирского облсовета произошло столкновение между депутатами и активистами, которые требовали привлечь к уголовной ответственности депутата облсовета Дмитрия Кропачева за ДТП, в котором погибла женщина.

Около 20 активистов под руководством Дмитрия Корчинского требовали наказать Кропачева, сообщает Укринформ.

Когда депутаты требовали начать рассмотрение вопросов повестки дня и вывести из сессионного зала активистов, те применили силу. В частности, подрались с депутатом от Радикальной партии Виталием Витусевичем.

Фото: Житомир.інфо

В работе сессии был объявлен перерыв, полицейские вытеснили активистов. Они провели пикет у стен облсовета.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года в селе Тетеревка 38-летний водитель автомобиля Toyota Highlander совершил наезд на 60-летнюю местную жительницу, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу на неосвещенном участке дороги. Женщина погибла на месте.

По информации местных СМИ, за рулем автомобиля был депутат Житомирского областного совета Дмитрий Кропачев.