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В Киеве задержали на взятке заместителя директора государственного предприятия, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Женщина требовала от заявителя 190 тыс. гривен за ускорение исполнения назначенного следователем столичной полиции экспертного исследования.

После получения части неправомерной выгоды в размере 150 тыс. гривен сотрудники следственного управления ГУНП в Киеве задержали заместителя директора государственного предприятия за совершение коррупционного уголовного преступления. Эти деньги женщина получила от заявителя за ускорение назначенного следователем в уголовном производстве экспертного исследования и получение положительных выводов исследования качества выполненных строительных работ.

В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины правонарушительницу задержали. Действия должностного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (Получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. За совершенное фигурантке грозит до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения и отстранения от должности. Проводятся мероприятия по проверке и сбору доказательств причастности других должностных лиц разработанной и действующей на государственном предприятии схемы вымогательства и получения неправомерной выгоды.
ForUm

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