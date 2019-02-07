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Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины изъяли в Полтавской крупнейшую партию метадона в истории, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что участники этнической организованной группировки арендовали частный дом в Миргороде, в котором обустроили нарколабораторию. «Товар» злоумышленники планировали сбывать по всей территории страны через разветвленную сеть дилеров.

Во время обысков в помещении нарколаборатории правоохранители изъяли более двадцати килограммов метадона, триста килограммов прекурсоров и почти пятьдесят литров жидкого метадонового концентрата. Стоимость изъятых препаратов по ценам «черного рынка» составляет более 35 миллионов гривен. В помещении также обнаружены лабораторное оборудование для изготовления наркотика.

Организатор группировки и двое участников задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Изъятое лабораторное оборудование и вещества направлены на экспертизу, по завершении которой будет принято решение о предъявлении задержанным подозрения. Операция проводилась совместно с Департаментом противодействия наркопреступности Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
ForUm

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