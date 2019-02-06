Осквернение православного храма неизвестные совершили в ночь с 5 на 6 февраля.

Фото: Фейсбук

Сегодня ночью в Запорожье неизвестные вандалы совершили поджог и исписали стены храма Украинской Православной Церкви в честь преподобного Алексея Карпаторусского. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заведующий канцелярией Запорожской епархии УПЦ протоиерей Геннадий Елин.

По информации отца Геннадия, сейчас на территории храма работает полиция, проводится опрос возможных свидетелей происшествия.

«Вразуми и помилуй Господи рабов Твоих, содеявших сие беззаконие», – написал священнослужитель.