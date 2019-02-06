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Представитель Государственной пограничной службы Олег Слободян предупредил об опасности визитов в Беларусь для граждан Украины.

«После масштабных учений, которые проводили Беларусь и РФ, действительно, ситуация в приграничных районах несколько ухудшилась. Во-первых, скорее всего не все Вооруженные силы РФ покинули территорию Беларуси. Во-вторых, представители спецслужб РФ на территории Беларуси чувствуют себя достаточно свободно. У них объединены базы данных, поэтому любой гражданин, который находится на контроле в РФ и пересекает границу в Беларусь, должен понимать, что россияне, во-первых, видят это, а во-вторых, он может быть задержан также и на границе с Беларусью», - заявил Слободян эфире 5 канала.

Вместе с тем он подчеркнул, что на примере Павла Гриба мы можем видеть, что опасность ехать в Беларусь такая же, как и ехать в страну-агрессора.

Кроме того, представитель ГПСУ отметил, что «все командующие родов в Беларуси напрямую подчиняются Генштабу РФ, то есть даже не президенту страны».

Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября 2017 года ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

Гриб  не признал вину в ростовском военном суде.
ForUm

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