Экс-глава УПЦ КП Филарет, отсутствовавший в воскресенье на интронизации главы ПЦУ Епифания, выздоровел.

Фото: Фейсбук

Вместе с другими священнослужителями ПЦУ Филарет принял участие в заседании Синода, сообщает «Страна».

Встреча проходила в Доме митрополита Епифания под его предводительством. За круглым столом собралось около 11 священнослужителей. Филарет сидел по правую руку от Епифания.

Как видно на фото, опубликованном на странице митрополита Епифания в фейсбук, на Синод ПЦУ Филарет пришел в патриаршем куколе.

Как сообщалось ранее, на Объединительный собор, который прошел в Софийском соборе в Киеве 15 декабря, глава УПЦ КП Филарет пришел в черном головном уборе – скуфье. Теперь же Филарет снова надел патриарший головной убор – белый куколь.