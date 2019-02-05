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Экс-глава УПЦ КП Филарет, отсутствовавший в воскресенье на интронизации главы ПЦУ Епифания, выздоровел.

Фото: Фейсбук

Вместе с другими священнослужителями ПЦУ Филарет принял участие в заседании Синода, сообщает «Страна». 

Встреча проходила в Доме митрополита Епифания под его предводительством. За круглым столом собралось около 11 священнослужителей. Филарет сидел по правую руку от Епифания. 

Как видно на фото, опубликованном на странице митрополита Епифания в фейсбук, на Синод ПЦУ Филарет пришел в патриаршем куколе.

Как сообщалось ранее, на Объединительный собор, который прошел в Софийском соборе в Киеве 15 декабря, глава УПЦ КП Филарет пришел в черном головном уборе – скуфье. Теперь же Филарет снова надел патриарший головной убор – белый куколь.
ForUm

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