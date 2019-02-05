Полицейские инициативно не будут ходить по штабам с целью выявления нарушений избирательного законодательства, поскольку это может быть расценено как вмешательство в процесс выборов. Об этом сообщил на брифинге советник министр внутренних дел Иван Варченко, передает Укринформ.

«Реакция на все сообщения, в том числе и на сообщения, которые появляются в СМИ (о возможных нарушениях избирательного законодательства. - Ред.), она есть, и как минимум она заключается в проверке фактов этого сообщения. Нацполиция Украины занимается этими вопросами, и мы реагируем на то, что появляется в СМИ. Что касается инициативных действий полиции, например, других структур, то такие инициативные действия не предусмотрены законодательством, поскольку это может быть расценено как вмешательство в процесс выборов», - сказал Варченко.

По его словам, сейчас проводится подготовка личного состава полиции для того, чтобы полицейские видели и фиксировали нарушения избирательного законодательства.

«Но ходить по штабам и заходить к людям инициативно домой - (полиция. - Ред.) этим заниматься не будет», - сказал советник министра.

Он также напомнил, что в день выборов президента на избирательные участки будут привлечены более 60 тыс. полицейских и нацгвардейцев, кроме того, будут работать представители ГосЧС, ГПСУ и ГМС.

«Дополнительная подготовка осуществляется. Это не значит, что полиция не будет заниматься своей текущей работой. Эта работа так же выполняться, - будет дополнительная нагрузка на личный состав», - подчеркнул Варченко.

Как ранее сообщал ForUm, 31 декабря в Украине начался избирательный процесс выборов президента, которые состоятся 31 марта 2019 года.