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Академик Национальной академии наук Украины, историк Петр Толочко назвал автокефалию Украины «мистификацией Патриарха и Президента».

Фото: 2000

Новая украинская Церковь не получила реального самоуправления с получением Томоса об автокефалии, рассказал историк в интервью изданию «2000».

«Никакой автокефалии мы не получили. Статуса Патриархии нам не дали. Это фикция. Это по существу мистификация патриарха и президента. Мы получили жестко централизованно зависимую от Константинопольского Патриархата Церковь. Собственно, это экзархат - то, что у нас было до 1990 г. с Московской Патриархией», - заявил Толочко.

По словам историка, ранее глава УПЦ КП Филарет, отлученный собором РПЦ от Церкви, полагал, что когда Константинополь предоставит Украине автокефалию, то по примеру многих зарубежных церквей предоставит ей и статус Патриархии.

Новой же Церкви запрещено иметь за пределами Украины свои приходы. 

Историк также сообщил, что Варфоломей будет управлять новой Церковью Украины через свои опорные пункты - Андреевскую церковь, переданную стамбульским священникам, а также церковь Спаса на Берестове, которую передадут позже.
ForUm

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