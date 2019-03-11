Патриарх Варфоломей написал ответное письмо Предстоятелю Албанской Церкви Блаженнейшему Анастасию, обосновав свое решение предоставитить автокефалию украинской Церкви.

Фото: Ромфея

4 февраля Патриарх Варфоломей направил в адрес Блаженнейшего архиепископа Тиранского и всея Албании Анастасия ответное письмо, в котором предоставил обоснования по предоставлению УПЦ КП и УАПЦ Томоса об автокефалии. Об этом сообщило греческое агентство новостей «Ромфея».

В своем послании глава Фанара подчеркивает исключительную роль своей Церкви в мировом Православии и ее право решать проблемы других Церквей, которые они не способны разрешать самостоятельно.

«Богоносные отцы, которые посредством божественных и священных канонов возложили на трон Константина всем известную всесвященную и страшную его надграничную ответственность, не в виде привилегий, но жертвы, ведомые Духом Святым, провидев нужду окончательного урегулирования возникающих в Поместных Церквях проблем, не могущих быть разрешенными ими самими», – пишет Патриарх Варфоломей.

Он также сообщает, что ведущая и управляющая роль Константинополя была «исполняема непрерывно во все прошедшие века» и «первенствующее место Константинополя никогда не вызывавало у других патриархов никакого беспокойства».

Патриарх Варфоломей обосновывает свои утверждения историческими примерами, в частности он указывает, что в 1663 году патриарх Дионисий ІІІ, совместно с патриархом александрийским Паисием, антиохийским Макарием и иерусалимским Нектарием, издал «том» по поводу вопросов, предложенных клиром русской церкви. Там в пункте 8 сказано: «это преимущество имел Папа до того как разделилась Католическая Церковь... теперь уже когда он откололся, вопросы всех иных Церквей отсылаются к Константинопольскому трону и от него получают решение...».

Из этого и других исторических примеров Патриарх Варфоломей делает вывод: «Таково положение наших церковных дел, и это ясно видно в неоспоримом и канонически утвержденном преимуществе аппеляции, кторые мы применяли в случае священейшего бывшего митрополита Киевского Филарета и бывшего митрополита Львовского Макария (Макарий никогда не был каноническим митрополитом, – прим. ред.)».

По поводу вопроса неканоничности рукоположения Епифания и других «иерархов» ПЦУ глава Фанара приводит исследование митрополита Ангиалу и затем Смирны Василия, составленное в 1887 году, в котором Василий якобы приходит к выводу о «действительности хиротоний клириков от раскольничьего или низложенного епископа рукоположенных».

Как сообщалось, 7 марта было опубликовано письмо Блаженнейшего архиепископа Тиранского и всея Албании Анастасия, в котором была изложена позиция Синода Албанской Православной Церкви по «украинскому вопросу».