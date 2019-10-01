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Митрополит Минский и Заславский Павел считает, что Белорусской Православной Церкви не нужна автокефалия.

Фото: church.by

Как сообщает «Интерфакс», об этом он заявил в эфире белорусского телеканала «СТВ».

«Как только начинают политики вмешиваться в жизнь Церкви, все идет наперекосяк. Под таким националистическим политиканством кроется попытка разделить людей. Были попытки предложить или провозгласить автокефалию Белорусской православной церкви или какую-то автономию», - заявил митрополит.

По словам экзарха, «сегодня в Беларуси нет необходимости это делать - какие-то преобразования, административные тем более, преобразования в каноническом праве».

Как сообщалось, в Минске 28-29 сентября состоялись торжества по случаю 30-летия со дня образования Белорусского Экзархата Московского Патриархата с участием представителей Русской, Украинской и Польской Православных Церквей.
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