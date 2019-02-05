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В Украину не пропустили российскую видеоблогерку и телеведущую Анастасию Ивлееву из-за незаконного посещения Крыма, сообщает Госпогранслужба.

«Женщина прилетела в Киев рейсом из Минска. В ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что путешественница находилась в АР Крым в 2017 году. С ее объяснений – на полуостров она ездила отдыхать и попала с территории РФ авиационным транспортом. Из-за нарушения законов Украины гражданке РФ проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года и отказано в пересечении границы», - говорится в сообщении.

Добавим, Государственной пограничной службой вместе с другими правоохранительными органами выделено более 3200 граждан, которые могли незаконно находиться на временно оккупированной территории.  Информация о них аккумулируется и используется как дополнительная в ходе осуществления пограничного контроля и принятия правового решения. Отметим, за последние несколько лет правоохранителями принято решение о запрете въезда в нашу страну относительно 140 иностранцев из числа деятелей культуры и искусства.

Всего в прошлом году сотрудники пограничного ведомства обнаружили около 2200 фактов нарушения лицами порядка въезда/выезда в/с оккупированной территории. При этом за это правонарушение в пересечении государственной границы отказано почти 1400 иностранцам и принято 1170 решений о запрете въезда в Украину иностранным гражданам.
ForUm

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