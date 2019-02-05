также в разделеРелигия
Синод ПЦУ оставил Филарету руководство Киевской епархией, но без Михайловского монастыря 11
Болгарский архиерей выразил поддержку УПЦ: С Митрополитом Онуфрием Церковь будет единой, апостольской и соборной 47
Филарет, отсутствовавший на интронизации Епифания, пришел на Синод ПЦУ – снова в патриаршем куколе 44
В Крыму благоустроят территорию купели, где по преданию, крестился святой князь Владимир 11
Академик Толочко: Никакой автокефалии мы не получили. Это по существу мистификация Патриарха и Президента 41
СМИ: У ПЦУ могут отобрать Томос из-за непризнания Поместными Церквями 140
На Волыни властям Шацкого района не удалось перевести храм УПЦ в новую Церковь 20
На Франковщине в захваченном храме райсовет описывает имущество общины УПЦ 80
УПЦ: В Харьковской епархии ни одна община не перешла в ПЦУ 22
Чешский архиепископ: Проблемы в православном мире, в том числе в Украине, возникают из-за претензий «некоторых престолов» 28
Кировоградский митрополит УПЦ обратился в СБУ по поводу «агрессивно настроенных» сторонников новой Церкви 92
Патриарх Кирилл: Религия все чаще становится инструментом для манипуляций общественным сознанием 18
Иерарх Грузинской Церкви: Требовать автокефалию в Украине могут только верующие 40
На Волыни изгнанная из храма община УПЦ вынуждена молиться в доме без света и отопления 59
Сербская Православная Церковь не признает ПЦУ 40
Глава КМ УПЦ (ПЦУ) надеется, что новая Церковь получит статус патриархата 36
Порошенко пообещал, что в Украине не будет государственной Церкви 14
СМИ: В ПЦУ уже назначили дату Синода, но пока не решили, что на нем обсуждать 36

Духовенство, наместники четырех монастырей и миряне Могилев-Подольской епархии Украинской Православной Церкви 4 февраля пришли крестным ходом к зданию Мурованокуриловецкой районной государственной администрации. 

Фото: УПЦ

Здесь участники шествия во главе с митрополитом Могилев-Подольским и Шаргородским Агапитом заявили о притеснениях канонической Церкви со стороны местной власти, сообщает сайт Могилев-Подольской епархии УПЦ.

В частности, верующие выразили протест председателю Мурованокуриловецкой РГА Сергею Ладану, который вмешивается в дела религиозных общин УПЦ, оказывает давление на сельсоветы, проявляет предвзятое отношение к госслужащим, которые являются верными УПЦ, и лично проводит пропаганду в пользу Православной Церкви Украины.

«Все это является прямым нарушением статьи 35-й Конституции Украины и 3, 5, 8 ст. Закона Украины “О Свободе совести и религиозных организациях”», – отметили участники шествия.

Протоиерей Игорь Клос зачитал заявления в полицию на конкретных лиц, нарушивших законы Украины: Ю.И. Войтко – председателя Вербовецкого сельсовета, Н.П. Арнаута – председателя Котюжанского сельсовета, А.В. Каплунского – депутата Мурованокуриловецкого районного совета VII созыва, Б.Н. Арнаута, В.П. Фартушняка, А.И. Арнаут – директора Котюжанской средней школы. Все заявления лично принял начальник ГУ ЧП Мурованокуриловецкого отдела полиции.
Перед участниками крестного хода выступил председатель РГА Сергей Ладан.

Как сказано в сообщении Могилев-Подольской епархии УПЦ, после своей речи представитель власти не стал выслушивать людей, а приказал включить через колонки гимн Украины. Следующее выступление на площади перед РГА уже заглушали песни.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги