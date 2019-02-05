Духовенство, наместники четырех монастырей и миряне Могилев-Подольской епархии Украинской Православной Церкви 4 февраля пришли крестным ходом к зданию Мурованокуриловецкой районной государственной администрации.

Фото: УПЦ

Здесь участники шествия во главе с митрополитом Могилев-Подольским и Шаргородским Агапитом заявили о притеснениях канонической Церкви со стороны местной власти, сообщает сайт Могилев-Подольской епархии УПЦ.

В частности, верующие выразили протест председателю Мурованокуриловецкой РГА Сергею Ладану, который вмешивается в дела религиозных общин УПЦ, оказывает давление на сельсоветы, проявляет предвзятое отношение к госслужащим, которые являются верными УПЦ, и лично проводит пропаганду в пользу Православной Церкви Украины.

«Все это является прямым нарушением статьи 35-й Конституции Украины и 3, 5, 8 ст. Закона Украины “О Свободе совести и религиозных организациях”», – отметили участники шествия.

Протоиерей Игорь Клос зачитал заявления в полицию на конкретных лиц, нарушивших законы Украины: Ю.И. Войтко – председателя Вербовецкого сельсовета, Н.П. Арнаута – председателя Котюжанского сельсовета, А.В. Каплунского – депутата Мурованокуриловецкого районного совета VII созыва, Б.Н. Арнаута, В.П. Фартушняка, А.И. Арнаут – директора Котюжанской средней школы. Все заявления лично принял начальник ГУ ЧП Мурованокуриловецкого отдела полиции.

Перед участниками крестного хода выступил председатель РГА Сергей Ладан.

Как сказано в сообщении Могилев-Подольской епархии УПЦ, после своей речи представитель власти не стал выслушивать людей, а приказал включить через колонки гимн Украины. Следующее выступление на площади перед РГА уже заглушали песни.