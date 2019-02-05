Сегодня, 5 февраля, в нескольких километрах от Киева произошло ДТП с участием грузовика Volvo и военного «КрАЗа», сообщает Информатор.
В результате столкновения травмы получил водитель Volvo. Мужчину госпитализировали с травмой шеи.
Военный тягач двигался из Киева по Житомирскому шоссе. В 300 метрах от поста полиции его догнал крупногабаритный грузовик Volvo, который перевозил строительный вагончик. От удара у него смяло половину кабины. Водитель успел вывернуть руль и уйти немного в крайний ряд, поэтому основной удар пришелся на пассажирскую часть, где, к счастью, никого не было.
«КрАЗ» ехал не в военной колоне, тягач менял пункт дислокации.
Из-за аварии на выезде из Киева затруднено движение транспорта. На месте работает следственно оперативная группа, которая установит причины аварии.
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