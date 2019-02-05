Сотрудники Главного управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили в получении взятки прокурора Сумской местной прокуратуры, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник при посредничестве адвоката требовал и получил от фигуранта уголовного производства по факту растраты чужого имущества и служебной халатности три с половиной тысячи долларов США. В такую ​​сумму чиновник оценил заключение с обвиняемым соглашения о признании вины и назначение наказания, не связанного с лишением свободы.

Правоохранители задержали злоумышленников согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в областном центре после получения заключительной суммы неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств дела. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следователями Центрального аппарата ГБР под процессуальным руководством Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины.