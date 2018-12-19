Суд отказал экс-главе Государственной фискальной службы Роману Насирову в требовании взыскать миллион гривен с врача Максима Соколова, который давал показания в суде по его делу. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Судья полностью отказал в удовлетворении иска Насирова к врачу Соколову», - написала она в Facebook.

Ранее Насиров подал в суд на врача-свидетеля по его уголовному производству и потребовал 1 млн грн компенсации «за моральный ущерб».

Сам Насиров на заседание не пришел.

Его защитник настаивал, что в Институте кардиологии не имели права проводить принудительное обследование на основании постановления детектива НАБУ и без согласия Насирова.

Кроме того, врач Максим Соколов якобы нарушил врачебную тайну, когда рассказал в суде о диагнозе экс-чиновника.

Представители больницы и Соколова настаивали, что Насиров был без сознания, его официальных представителей не было, поэтому получить согласие было невозможно, а медики оказывали ему неотложную помощь.

Сам врач объяснил, что перед ним в суде о диагнозе рассказывали адвокат и прокурор, поэтому он не считает это тайной.

Кроме того, Соколов отметил, что подписал документ об уголовной ответственности за предоставление недостоверных показаний или отказ давать показания.