ОБСЕ и Украина предложили установить режим тишины на Донбассе до Нового года. Об этом сообщила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

«ОБСЕ и Украина предложили после окончания режима военного положения при отсутствии провокаций со стороны РФ и прекращение Россией актов агрессии установить постоянный режим тишины ва Донбассе до новогодних и рождественских праздников», - написала она в Facebook.

27 декабря состоится скайп-конференция подгруппы по безопасности, на которой обсудят ситуацию с безопасностью и окончательную возможную дату перемирие.

«Объявление режима тишины возможно только при отсутствии провокации и открытой агрессии со стороны РФ», - подчеркнула Геращенко.

«Если 27 декабря во время скайп-конференции удастся констатировать деэскалацию и согласовать дату установления режима тишины, это будет 18 попытка перемирия... И очень бы хотелось, чтобы оно соблюдалось РФ и контролируемыми ею боевиками, и тишина была постоянной», - резюмировала она.