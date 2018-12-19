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Агрессия России не остановит планы Украины по созданию корабельно-катерной группировки ВМС в Азовском море. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью «BBC News Украина», сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

«Мы системно работаем над усилением береговой обороны Черного и Азовского побережья. С этой целью будут привлечены новые и модернизированные ракетные комплексы. Это позволит нам не только эффективно противодействовать любым десантным операциям, но и уничтожить любой корабль, который грозит нашей стране на расстоянии в 300 километров, даже если он расположен в порту базирования, - отметил он. - Мы должны доказать всему миру, что Украина не потеряла своих позиций в Азовском море, и это море, где действует международное право, и могут находиться как украинские, так и иностранные корабли».

Секретарь СНБО также заявил, что украинские военные корабли и в дальнейшем будут проходить Керченским проливом. «Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма», - отметил он.

Турчинов сообщил, что Украина предлагает и зарубежным партнерам принять участие в проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье.

«Будем приглашать представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на наших кораблях, для того чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил. У нас нет альтернативы таким действиям», - подытожил он.

Отвечая на вопрос, Турчинов отметил, что после событий 25 ноября РФ «осуждена, но не наказана», и выразил уверенность, что после такой агрессии должны быть значительно усилены санкции против России, приняты соответствующие меры относительно российского флота по всему миру, иначе следующие действия будут еще более кровопролитными и опасными не только для Украины, но и для всего мира.
ForUm

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