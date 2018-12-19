В Херсонской области напали на активиста, который помогал расследовать убийство Екатерины Гандзюк, заявил народный депутат от «Батькивщины» Игорь Луценко.

«Только что мне позвонили и сообщили, что, оказывается, позавчера напали на местного активиста. Несколько преступников с битами в балаклавах днем ​​у подъезда. Активист просил не указывать его имя и все подробности, так о них узнают только правоохранители», - написал Луценко в Facebook.

По его словам, «есть неопровержимые доказательства, что это связано с деятельностью нашей временной следственной комиссии, поскольку именно тем, кто ей помогает, передавали «привет» нападающие - они так и заявили во время нападения».

Нардеп утверждает, что «готовят новые преступления».

«Мне поступила информация, что подозреваемый Павловский, который, как считает следствие, является одним из организаторов убийства Гандзюк, проплатил «наказание» одного из свидетелей, который давал показания нашей комиссии. За этим свидетелем сейчас ведут наблюдение представители местной организации «Никто кроме нас». Замечены их машины, которые отслеживают перемещение этого свидетеля», - заявил Луценко.

Как правило, так поступают, перед тем, как совершить покушение или избиения.

Нардеп сообщил, что обратился за своим каналам в полицию.

Как сообщал ForUm, 4 ноября умерла сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты.

В связи с ее смертью уголовное производство было переквалифицировано с попытки убийства женщины на «Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц» и будет расследоваться по пп. 4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК.

Национальная полиция передала дело Гандзюк в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.