также в разделеПолитика
Порошенко: В работе президента ничего сложного нет
Нимченко: Чтобы вернуть украинцев домой, необходимо воспользоваться возможностями Медведчука как единственного коммуникатора с Кремлем 29
Миселюк: Порошенко прямо признал, что Медведчук – переговорщик №1 32
Французская La Croix: Медведчук — идеолог оппозиции 35
Порошенко и Волкер договорились об ответе на морскую атаку РФ 59
Волкер: Очень важно не продлевать военное положение 68
Волкер: Все хорошо понимают, что РФ незаконно захватила украинских моряков 20
Кабмин согласовал новый пакет санкций против РФ 27
Президент подпишет закон о признании ветеранов УПА участниками боевых действий 21
Рада утвердила календарь памятных дат на 2019 год 162
Калиниченко: Публичный донос Мураева на Медведчука написан почерком «Народного фронта» 71
Шуфрич: Возвращение домой более 480 человек — заслуга лично Медведчука 29
Вакарчук ответил, готов ли он объединиться с Зеленским 155
Бортник: Заявление Порошенко о Медведчуке как единственном канале святи с Кремлем — это полный провал украинской дипломатии 82
Волкер: Будапешт должен прекратить держать в заложниках отношения Киева с НАТО 18
Генассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Россией Крыма 410
МИД отреагировал на заявление Лаврова об «украинском наступлении» 68
Эксперты: Ни для кого уже не секрет, что без Медведчука «Минск» никакого КПД не имеет 48

Павел Жебривский подал заявление об увольнении с должности аудитора Национального антикоррупционного бюро. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook

«15.11.18 я направил заявление о сложении своих полномочий аудитора НАБУ в Администрацию Президента Украины и с сегодняшнего дня считаю себя свободным от этих обязанностей. Я возобновляю свое участие в политическом процессе, в том числе - для борьбы с коррупцией», – отметил Жебривский.

По его словам, коррупция - основной тормоз Украины на пути к достойному месту в европейском сообществе. «В этом уверены обычные украинцы и мировые лидеры, неравнодушные к нам», – подчеркнул Жебривский.

Он отметил, что властью в Украине уже создан ряд организаций по борьбе с коррупцией и коррупционерами во власти, в том числе – Национальное антикоррупционное бюро.

«Первое время деятельность НАБУ обнаружила достаточно слабых сторон, чтобы несмотря на позитив факта существования такого института, считать деятельность агентства эффективным. Для совершенствования работы законом планировалось создать систему независимого аудита этого органа», – сообщил политик.

Жебривский напомнил, что указом Президента Украины был назначен одним из трех независимых аудиторов НАБУ. «В то же время для начала работы аудиторов необходимо принять ряд документов, положений, утвердить процедуры и определить бюджет процесса. Верховная Рада Украины это игнорирует. Это сделало невозможным выполнение той работы, которую считал важной и почетной в рамках действующего законодательства. Прошло полгода. Все, что не нарушает закон и является легитимным - осуществлено. Пропозиции и проекты документов, законов и положений аудиторами разработаны и поданы во все соответствующие органы власти. Бездействие - не мое амплуа», – подчеркнул он.

«Основное бремя, что сбивает Украину с определенного гражданами и войной пути, должно быть разорвано. Надеюсь, что в 2019 году в Украине появится наконец политическая воля для преодоления коррупции в высших эшелонах власти. Мы свободные люди и в наших возможностях жить зажиточно в родной стране, право на достоинство у нас уже никто не отберет. Верю, что коррупционеры перестанут быть образцом в политике и власти», – подытожил политик.

Напомним, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский объявил, что 9 июня подал Президенту Украины Петру Порошенко прошение об отставке.

19 июня Президент Украины Петр Порошенко назначил Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2720 грн.
30
Теги