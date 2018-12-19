Павел Жебривский подал заявление об увольнении с должности аудитора Национального антикоррупционного бюро. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«15.11.18 я направил заявление о сложении своих полномочий аудитора НАБУ в Администрацию Президента Украины и с сегодняшнего дня считаю себя свободным от этих обязанностей. Я возобновляю свое участие в политическом процессе, в том числе - для борьбы с коррупцией», – отметил Жебривский.

По его словам, коррупция - основной тормоз Украины на пути к достойному месту в европейском сообществе. «В этом уверены обычные украинцы и мировые лидеры, неравнодушные к нам», – подчеркнул Жебривский.

Он отметил, что властью в Украине уже создан ряд организаций по борьбе с коррупцией и коррупционерами во власти, в том числе – Национальное антикоррупционное бюро.

«Первое время деятельность НАБУ обнаружила достаточно слабых сторон, чтобы несмотря на позитив факта существования такого института, считать деятельность агентства эффективным. Для совершенствования работы законом планировалось создать систему независимого аудита этого органа», – сообщил политик.

Жебривский напомнил, что указом Президента Украины был назначен одним из трех независимых аудиторов НАБУ. «В то же время для начала работы аудиторов необходимо принять ряд документов, положений, утвердить процедуры и определить бюджет процесса. Верховная Рада Украины это игнорирует. Это сделало невозможным выполнение той работы, которую считал важной и почетной в рамках действующего законодательства. Прошло полгода. Все, что не нарушает закон и является легитимным - осуществлено. Пропозиции и проекты документов, законов и положений аудиторами разработаны и поданы во все соответствующие органы власти. Бездействие - не мое амплуа», – подчеркнул он.

«Основное бремя, что сбивает Украину с определенного гражданами и войной пути, должно быть разорвано. Надеюсь, что в 2019 году в Украине появится наконец политическая воля для преодоления коррупции в высших эшелонах власти. Мы свободные люди и в наших возможностях жить зажиточно в родной стране, право на достоинство у нас уже никто не отберет. Верю, что коррупционеры перестанут быть образцом в политике и власти», – подытожил политик.

Напомним, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский объявил, что 9 июня подал Президенту Украины Петру Порошенко прошение об отставке.

19 июня Президент Украины Петр Порошенко назначил Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро.